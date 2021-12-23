Elektrik direğine çarpan araç alev aldı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah, saat 06:40 sıralarında, Lefkoşa’da Sht. Ecvet Yusuf caddesi üzerinde, Ramadan ESMERİ (E-27), yönetimindeki KG 941 plakalı salon araç ile Güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Hacıali Emlak önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra kaldırım üzerindeki elektrik direğine ve gergi teline yine aracının ön kısmı ile çarparak durmuştur.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araç İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüştür.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK