Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Tasarruf etmek isteyenlerin sayısı son dönemde bir hayli arttı. Yaz aylarıyla birlikte çamaşır makinesi kullanımı arttı. Terden kirlenen tişörtler, deniz kenarında kirlenen plaj havluları ve daha fazlası çamaşır makinesi kullanımı artırıyor. Elektriğe gelen zamlar daha dikkatli olmamıza neden oldu. Elektrikli ev eşyalarının dikkatli kullanımı elektrik faturalarında anlamlı bir düşüşe neden oluyor. Elektrik faturasını yarı yarıya düşürmek için çamaşır makinesine 1 kaşık eklemeniz yeterli.

Başta elektrik olmak üzere birçok alanda gelen zamlar, ev ekonomisinin dengede kalmasını daha da zorlaştırdı. 2022 yılına girildiği günden beri artan masraflar ve faturalara gele zamlar tasarrufun önemini bir kez daha gösterdi.

Ev içerisinde kullandığımız elektronik eşyaları çok daha tasarruflu bir şekilde kullanarak elektrik faturasının daha düşük gelmesini sağlayabilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE BİR KAŞIK EKLEYİN

Çamaşır makinesi gibi evde sık kullanılan elektronik eşyaları doğru kullanarak faturalarınızda anlamlı bir düşüş yaşanmasını sağlayabilirsiniz. Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren diğer bir yöntem ise; çamaşır makinenize her yıkamada 1 kaşık eklemeniz doğrultusunda, elektrik faturanızda büyük bir düşüş olabilir...

ELEKTRİK FATURASINI YARI YARIYA DÜŞÜREN YÖNTEM

Çamaşır makinesini kullanırken bu yöntem sayesinde elektrik faturasını düşürebilirsiniz.

Çamaşır makinesinin harcadığı enerji dolayısıyla elektrik faturasının kabarık olacağını saptamak çok zor olmayacaktır. Çamaşır makinesi çalışması dolayısıyla, elektrik faturasında yaşanan yükselişin önüne geçmek amacıyla bu yöntemi uygulamanız faydalı olacaktır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ ELEKTRİK FATURASINI NEDEN YÜKSELTİR?

Makine içerisinde çamaşır yıkarken, makinenin en çok efor harcadığı ve elektrik faturasının yükselmesine neden olan durum makinenin suyu ısıtmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla çamaşırlarınızı yıkarken kullandığınız programın sıcaklığı, çamaşır makinenizin daha fazla elektrik harcamasına neden olurken bu harcama dolayısıyla elektrik faturasının artmasına yansımaktadır.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜREN KARBONAT YÖNTEMİ

90 derecelik programda çamaşır yıkamayı tercih ediyorsanız, derinlemesine temizlik sağlamak çamaşır makinesini düşük dereceli programda açarak, yıkama esnasında çamaşır makinenizin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu karbonat eklemeniz düşük ısıda çamaşırlarınızın derinlemesine temiz olmasını sağlamaktadır.

Daha az enerji harcanması da haliyle elektrik faturasının çok daha uygun fiyatlarda olmasına neden olmaktadır. Bu yöntem sayesinde çamaşır makinenizde otomatik bir düşüşün olduğunu gözlemlemeniz mümkün.

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