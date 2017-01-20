Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya gör

A+A-

Orta gerilim hattı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün Mersinlik, Kaplıca ve bölgesindeki tesislerde elektrik kesintisi uygulanıyor.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 09:00’da başlayan kesinti saat 15:30’a kadar devam edecek.

Bu haber toplam 2134 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.