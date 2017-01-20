ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya gör
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Orta gerilim hattı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün Mersinlik, Kaplıca ve bölgesindeki tesislerde elektrik kesintisi uygulanıyor.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 09:00’da başlayan kesinti saat 15:30’a kadar devam edecek.
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