ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Orta gerilim hattı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün Mersinlik, Kaplıca ve bölgesindeki tesislerde elektrik kesintisi uygulanıyor.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 09:00’da başlayan kesinti saat 15:30’a kadar devam edecek.