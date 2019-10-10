Elenen isim belli oldu!

İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bir eleme haftası daha geride kaldı. Bu hafta eleme adayı olan dört yarışmacıdan MasterChef'e eden isim belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?

İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'nin dün akşamki 27. bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı vardı. Eleme potasında yer alan dört yarışmacı, elenmemek için hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda elenerek MasterChef hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte, MasterChef'ten elenen yarışmacı...

İKİNİCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunununda mavi ve kırmızı takım organik yarış kontepti ile hünerlerini sergiledi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Böylece mavi takımdan 2 isim eleme potasına girdi.

Mavi takım yarışmacıları bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı bu kez Batuhan kazandı.

Dokunulmazlığı Kazanan Batuhan, eleme potasına Murat'ı gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlendi. Oylamada en çok oyu olan diğer yarışmacı ise Yasin oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bu sezonki 27. bölümünde eleme oyunu yapıldı. Dokunulmazlık oyunları ve oylamalar sonucu bu haftanın dört eleme adayı Yasin, Murat, Açelya ve Faruk Batuhan eleme potasında yer aldı.

Eleme potasında yer alan bu dört yarışmacı hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Açelya oldu.