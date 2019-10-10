Hamilelikte o enfeksiyona dikkat!

Memede mantar belirtileri nelerdir?

Hamilelik, emzirme ve ciltte yaşanan sürtünme memede mantara neden olabilir. Fazla kilo ve şeker hastalığı gibi sağlık problemleri de memede mantar oluşmasına neden olabilir. Peki, memede mantar belirtileri nelerdir? İşte mantar oluşumunun nedenleri ve belirtileri...

En sık görülebilen candida türleri olan maya hücreleri vücudumuzda doğal olarak bulunurlar. Vücudun içerisinde ve çevresinde biriken ölü hücrelerin parçalanmasına yardımcı olurlar. Sağlıklı bir candida hücresi seviyesine sahip olmak bağışıklık, sindirim ve üreme sistemlerini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Vücudun bir bölgesinde çok fazla candida bulunduğunda vücudunuzdaki sağlıklı bakteri ve mikrofloranın dengesi hasar görme seviyesine ulaşmaktadır. Bu nedenle enfeksiyon belirtileri ortaya çıkmaya başlayabilir. Bir mantar enfeksiyonu sıklıkla aşağıdaki alanlarda görülmektedir.

VÜCUTTA MANTAR HANGİ BÖLGELERDE OLUŞUR?

-Ağız

-Vajina ve vulva alanında

-Vücutta kıvrımların ve göğüslerin üzerinde

GÖĞÜSLERDEKİ MAYA ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Memedeki mantar belirtileri cildin ılık ve nemli kıvrımlarında kabarık, parlak, kırmızı ve döküntü sorunlarının oluşmasına neden olur. Mantarların büyümesi daha şiddetli bir hale gelirse, ciltte çatlama ve kanamalara yol açabilir. Diğer mantar enfeksiyonları gibi, döküntü bölgesinde kaşıntı, yanma ve ağrılarda sık yaşanılan semptomlardır. Ayrıca göğüs mantarı enfeksiyonu kötü kokulara sebebiyet verebilir.

GÖĞÜSLERDEKİ MANTAR ENFEKSİYONUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Hamilelik, emzirme ve ciltte yaşanan sürtünme neden olabilir. Bu nedenle emzirme esnasında meme başında oluşacak olan kızarıklık ve çatlamalar için gerekli önlem mutlaka alınmalıdır. Memelerde enfeksiyon veya herhangi bir sorundan şüphelendiğiniz taktirde mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Fazla kilo ve şeker hastalığı gibi sağlık problemleri de memede mantar oluşmasına neden olabilir. Nem ve sıcak havalarda mantarların oluşmasına neden olmaktadır. Kişisel hijyenin önemi oldukça büyüktür. Göğüslerin alt kısmının hijyenik ve kuru tutmak gerekebilir.