Elon Musk Twitter’ı satın aldı

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini borsada satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'ın Elon Musk'a satışıyla ilgili müzakereler bugün tamamlandı.

Şirket bugün yaptığı açıklamada, Twitter yönetim kurulunun milyarder Elon Musk’ın sosyal medya şirketini satın alma teklifini kabul ettiğini duyurdu.

DOGECOİN'E YARADI

Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldığına dair haberlerin ardından Dogecoin ani bir yükseliş yaşadı. Elon Musk'ın gelecekte kripto para Dogecoin’i Twitter'da ödeme ve bağış için kullanılmasını sağlayacak bir sistemi devreye almasına yönelik beklenti yükselişte etkili oldu.

‘ZEHİR HAPI’ DEVREYE GİRMİŞTİ

Twitter, 14 Nisan'da yapılan teklife sıcak bakmamış ve Musk'ın hissesini artırmasını engellemek için ‘zehir hapı' önlemi almıştı. Zehir hapı olarak adlandırılan önlemle şirket, potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata hisse satın alma hakkını koruyor.

Ancak Musk'ın 46,5 milyar dolarlık finansmana sahip olduğunu açıklamasından ve Twitter'ın borsada sarsılmasından sonra şirket duruşunu değiştirdi ve müzakerelere kapı açtı.

MUSK'IN PLANI

Musk, Twitter'a ödeme yapan üyelerin daha fazla premium özelliklere ulaşması gerektiğini söylemişti.

Twitter'ın yeni sahibi, sosyal medya hizmetinin premium özellikler için ödeme yapan kullanıcılara sıfır reklam sunmasını istiyor.

Ayıca yatırımcı Michael Burry'nin, onay işaretini kaybettiği için şikayet etmesinden sonra, Musk Burry'ye hesabı geri alacağını söyleyerek şirketin tüm Twitter Blue kullanıcılarına kimlik doğrulama onay işaretleri vermesini önerdi.

Şu anda Twitter'ın aylık abonelik hizmeti Twitter Blue, kullanıcılara, bazı reklamsız makaleler ve bir tweet'i başkaları tarafından görülmeden geri çekme gibi premium özellikler sunuyor. Özellik, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Musk ise bu özelliği biraz daha genişletmeyi planlıyor gibi. Musk'ın ücret ödeyen kullanıcılara daha fazla özellik sunma isteği, platformun artık paralı mı olacağı sorusunu da akıllara getiriyor.

Tesla ve SpaceX CEO'sunun tek odaklandığı nokta kullanıcı deneyimi de değil, şirketin çalışma sistemiyle de ilgileniyor.

DAHA ÖZGÜR OLACAK MI?

Piyasa analistleri ve Musk'ın Twitter akışını takip edenler, teknoloji liderinin birincil hedefinin Twitter özgür konuşma politikalarında değişiklik yapmak olduğunu söylüyor.

Son yıllarda Twitter, platformunda yanlış bilgilerle ve şiddet içeren veya kışkırtıcı konuşmalarla mücadele etmek için eylemlerini hızlandırdı, hatta yönergelerini ihlal eden kullanıcıları (örneğin eski Başkan Donald Trump gibi) yasakladı. Bazı eleştirmenler, şirketin bu yolda daha da ileri gitmesi gerektiğini söylüyor. Musk ise bu konuda farklı bir cephede yer alıp insanların düşüncelerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini savunuyor.

sözcü.com.tr