Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan şok açıklama!

Ünlü milyarder Elon Musk'ın ayrı yaşadığı ve görüşmeyi tercih etmediği babası Errol Musk, 4 yaşından beri büyüttüğü kendi üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan bir çocuğu daha olduğunu ancak bebeğin 'planlı olmadığını' açıkladı. Musk'ın Bezuidenhout'tan bir çocuğu daha olduğu biliniyor.

76 yaşındaki Errol Musk, 4 yaşından itibaren büyütmekte olduğu bildirilen 35 yaşındaki Jana Bezuidenhout'un kızının doğumundan neredeyse üç yıl sonra bu hafta bebeğinin babasının kendisi olduğunu açıkladı. 2017 şimdi 5 yaşında olan Elliot Rush isimli bebeklerinin doğumunun ardından Bezuidenhout'tan ikinci kez çocuk sahibi olan Musk, bebeğinin planlı olmadığını söyledi.

'ANLIK BİR HATA'

Errol, yaptığı bir açıklamada, üvey kızı Jana'nın ilk çocukları olan Rushi'ye Errol'ın bir ayrılıktan sonra o sırada birlikte yaşadığı Jana'ya yakınlaşması üzerine 'anlık bir hatayla' hamile kaldığı söylemişti.

PLANLI DEĞİLMİŞ

Çarşamba günü Jana'nın ikinci çocuğundan bahseden Musk, "Tam olarak Rushi'ye benziyor ve onun gibi davranıyor. Durum oldukça açık." dedi. Bebeğin planlı olmadığı söyleyen Musk, Jana'nın Rushi'nin doğumunun ardından 18 ay kendisiyle birlikte kaldığını anlattı.

Ancak Jana ikinci bebeğe hamile kaldığında kendisinin ve Jana'nın artık birlikte yaşamadıklarını ve bebeğin ikili tarafından planlanmadığını belirtti.

GÖRÜŞMÜYOR

Babasının ikinci eşi Heide Bezuidenhout'un kızı olan Jana ile büyüyen teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, babasının üvey kız kardeşinnden bir bebek beklediğini öğrendiğinde çılgına döndüğü iddia edilmişti.

Röportajlarda babasını “korkunç bir insan” ve “kötü” olarak nitelendiren Elon Musk'ın babasından uzaklaştığı ve teması kestiği iddia ediliyor.

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