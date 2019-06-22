Haberci TV’de Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtlayan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümetin Maraş açılımını eleştirdi.

Sosyal medyada da yaptığı “Elveda Las Vegas” paylaşımıyla konuya dikkat çeken Özenefe, “Biraz mizah olabilir ama birkaç gündür yaşadığımız devlet ciddiyetsizliğine bir gönderme yaptım” dedi.

Özdenefe, şunları söyledi:

“Sayın Özersay Maraş ile ilgili yaratılan kafa karışıklığı ve yorumlar üzerine, ‘çeşitli spekülasyonlar başladı birinci ağızdan bunların spekülasyon olduğunu söylemek istiyorum’ diyor. Hatırlanacağı üzere Sayın Özersay’ın envanter açıklaması üzerine Sayın Tatar Maraş’ın açılıp Las Vegas’a dönüştürüleceğini söylemiş ve mesele de doğal olarak adanın her iki tarafında ve Türkiye’de manşetlere taşınmıştı. İki gündür konuşulanların çıkış noktasının hükümetin iki başının kendi içindeki çelişkili ifadeleri olduğu ne çabuk unutuluyor? Bu çelişkili ifadeler ve yapılmak istenenin esasen ne olduğu, uluslararası hukuka ve BM sürecine uygunluğu tartışıladursun, Sayın Özersay’ın bu ifadeleri kullanarak aslında şunu söylüyor:

1- Başbakan bir şeyler söyledi ama ciddiye almayın, söyledikleri ‘spekülasyon’ değerindedir,

2- Sn. Tatar sen sus: Tüm bakanlar yaptıkları her şeyle ilgili olarak beni bilgilendirecek ve ben istediğim müdahaleleri yapacağım ama ben bir şey yapar veya söylersem sen susacaksın, çünkü ‘birinci ağız’ benim! Maraş meselesi bir yana, devlet ciddiyetinde gelinen nokta üzücü ve düşündürücü.”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü açıklamalarını da değerlendiren Özdenefe, “Sayın Dışişleri Bakanı’nın Rum liderle yaptığı görüşmeleri yapması doğaldır, arzu edilendir. Ancak Cumhurbaşkanı’nın devre dışı bırakılması, habersiz bırakılması kesinlikle doğru değildir. Cumhurbaşkanı’na haber vermesi devlet ciddiyetinin gereğidir” diye konuştu.