Emenike açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye'yi çok özlediğini ve yakın zamanda geri döneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen ve 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a transfer olan Emenike'den flaş bir açıklama geldi. Nijeryalı futbolcu ınstagram hesabından yaptığı paylaşımda, yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Paylaştığı videoda Türkiye'yi ve futbolu çok özlediğini belirten Emenike, "Turkiye ve futbolu cok ozledim. Daha guclu geri donecegim. Az zaman kaldi. Saygilarimla" notunu paylaştı.

31 yaşında futbolcu Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la kazandığı son şampiyonluğa 13 gollük katkı vermişti.

Kariyerinde Cape Town, Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Al-Ain, West Ham, Olympiakos ve Las Palmas formaları giyen Emenike, Temmuz 2018'den bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.