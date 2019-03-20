Fikret Orman açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni teknik direktör konusunda ilk tercihlerinin yerli isim olduğunu ancak şu ana kadar kimseyle bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

A Milli Takım’ın başına geçecek Teknik Direktör Şenol Güneş, sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'Tercihimiz yerli teknik adam'

Teknik direktörlük için ismi geçen takımın eski yıldızı Guti Hernandez’i biraz görmek istediklerini söyleyen Orman, “Onun yetkisi biraz artacaktır, onu görmek istiyoruz. Şenol Hoca'ya bir kırgınlığım yok. Bu profesyonel bir ilişki. Şenol Hoca, 1 Haziran'da başlamak için çok diretti. Ancak şu an iki maç var, Langaspor'dan bahsetmiyoruz, Milli Takım'dan bahsediyoruz. Ambleminde Türk bayrağı olan tek kulübüz, bu iki maça kim çıkacak? Yeni hoca belliyken başkasının çıkması normal değil" dedi.

İlk tercihimiz yeni teknik direktörün yerli olması ama yabancı da olabilir. Şu ana kadar kimseyle görüşme yapmadım. Önümüzdeki haftalardan itibaren görüşmelere başlayacağız. Guti'ye şans vermemiz lazım. Şenol Hoca ile konuşacağız, onu biraz daha yetkilendirmesini isteyeceğiz ve bu şekilde fikrimiz netleşecek. Şenol Güneş'in fikirleri önemli ama bizim karar vermemiz lazım. Beşiktaş hocalığı zor bir görevdir. Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın hepsi pırlanta gibi insanlar. Beşiktaş'a önemli hizmetleri oldu. Teknik direktörlük kararı sevgiye göre olmaz. Yeni hocayı Beşiktaş seçimlerine eşdeğer açıklayacağız. Seçimi kimin kazanacağı belli değil, yeni gelecek yönetime de haksızlık etmemek lazım. Sanırım lig bitmeden seçimi bitiririz.

'Tolga ve Gökhan Töre ayrılacak'

Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i severim. Biz bir daha ki dönemde ikisiyle de çalışmayı düşünmüyoruz. Tolga'yı anormal derecede severim, Gökhan'ı da severim. Başka takıma gitmelerini istedim, onlar da gitmek istemedi.

Kaleci Tolga seneye olmayacaksa, genç kalecimizin takımda şans bulmasını doğru buluyorum.

Gökhan, kendini göstermek istiyorsa devre arasında 'Git oyna' dedik. Ücretini almak istiyorsa, saygı duyuyorum. Ancak biz seneye kalacakları oynatıyoruz. Kalede Karius var ama Utku'nun oynamasını istiyorum. Utku ne zaman Beşiktaş'ın kalecisi olacak? Olaya Beşiktaş menfaati olarak bakıyoruz. Oyuncular haklı olabilir ama biz de kendimize göre haklıyız.

'Yönetim kadro dışı bıraktı'

Tolga Zengin'i yönetim kadro dışı bıraktı. Sezon başında kendine güvenen bir kaleci, bize Karius'u aldırmamalıydı. Hem Tolga'ya, hem Karius'a hem de Utku'ya maaş ödüyorum. Onun için taraftarla karşı karşıya geldim, Tolga'nın arkasında durdum ama misyonunu tamamladı.

'Tolgay'ın açıklamaları kızdırmadı'

Tolgay Arslan'ın açıklamaları beni kızdırmadı, kırmadı. Açıkçası beklemediğim şeyler değildi. Bizim Gökhan Gönül'ü almamız gibi durum yok. Kadro dışı bıraktık, karar verdik ve gitti. Ayrılmasını istemeseydik zaten ayrılmazdı. Allah yolunu açık etsin.

'Kagawa için Nisan'da görüşmeler başlarız'

Kagawa ile karşılıklı memnun kalırsak devam ederiz demiştik. Dortmund ile bir yıllık kontratı kaldı, burada kalmak isterse görüşmelere başlayacağız. Büyük ihtimalle hem Kagawa hem de Dortmund ile görüşmelere Nisan ayı gibi başlarız.