Emre Altuğ ile arası açık mı? Çağla Şıkel'den açıklama geldi

Çağla Şıkel, 2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile nikâh masasına oturmuş, oğulları Kuzey (13) ve Uzay'ın (10) babasıyla 2015'te sürpriz şekilde yollarını ayırmıştı. Eski eşlerin arasının Şıkel hakkında çıkan aşk haberleri nedeniyle açıldığı öne sürülmüştü. 44 yaşındaki manken, sosyal medyada çok konuşulan iddia ve özel hayatı hakkında konuştu.

Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’deki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Hayli keyifli olduğu görülen ünlü mankene, adının sürekli aşk dedikodularına karışması sebebiyle eski eşi ve çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarının bozuk olduğu iddiası soruldu.

"EMRE İLE İYİ ANLAŞIYORUZ"

Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Şıkel, "Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin. Hayatımda her şey yolunda” açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLARIN GÖNLÜ OLSUN DİYE GEZİYORUZ"

1997 yılından düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Çağla Şıkel, sömestr tatili hakkında, "Biz kalabalığa kalmadan çocuklarla tatile gittik. Erzurum’a gittik, inşallah önümüzdeki hafta da Kayseri’ye gideceğiz. Çocuklar kayak seviyor, yapacak bir şey yok. Onların gönlü olsun diye geziyoruz” dedi.

"NEDEN 'BİRLİKTEYİM' DEMEYEYİM Kİ?"

Son olarak şarkıcı Edis Görgülü i(32) le aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Şıkel’e, "Ne zaman yanınızda birisini göreceğiz?" sorusu yöneltildi.

"Gördüğünüz zaman görmüş olursunuz” diyen tescilli güzel, "Birliktelik yaşadığım zaman saklamam. Neden 'Beraberim' demeyeyim ki? Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle biri yok" ifadelerini kullandı.

"ASLA SAKLANMAM"

Yıllardır adının sürekli birileriyle yazıldığı hatırlatılan Şıkel, "Yanınızda kimseyi göremiyoruz?" yorumu üzerine, "Evet, demek ki olmuyordur" karşılığını verdi. Basın mensuplarının "Bizler mi görüntüleyemiyoruz sizi?" sorusunu ise "Öyle bir şey yok. Asla saklanmam" şeklinde cevapladı.

Milliyet