Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık adliyede tartıştı!

Üç çocuğunun annesiyle karşılıklı boşanma davası bulunan eski milli futbolcu Emre Aşık, pedagog görüşmesi sırasında karşı karşıya geldiği eşi Yağmur Aşık arasında çocuk tartışması yaşandı.

Yağmur Aşık, görüşme sırasında çocuğun babasında değil de arkadaşında kalmasını istedi. Bu duruma tepki gösteren Emre Aşık ise “Babası benim, benim yanımda kalacak” dedi. Çocuğunun babasıyla görüşmesini istemeyen Yağmur Aşık’a pedagog, “Babasıyla görüşmesin mi?” diye sordu. Bunun üzerine Yağmur Aşık pedagogun taraflı davrandığını ileri sürerek tutanak tutturdu ve adliyeden ayrıldı. Eski milli futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık’ı sadakatsizlikle suçlayarak 6 yıllık evliliğini bitirmek için iki ay önce boşanma davası açmıştı. İstanbul 10 Aile Mahkemesi’nde görülen davada hakim, Emre ve Yağmur Aşık ile 5 yaşındaki oğullarının pedagog ile görüşmesine karar vermişti. Pedagog ile bir görüşmeye önce Emre Aşık girdi. Bir saat süren görüşmenin ardından çıkan Emre Aşık’ın ardından görüşmeye girecek olan Yağmur Aşık, oğlunu arkadaşına bırakmak istedi.

ÇOCUĞUN BABASININ YANINA GİTMESİNİ İSTEMEDİ

Oğlunun görüş günü olmaması nedeniyle babasıyla görüşmesini istemeyen Yağmur Aşık’a tepki gösteren Emre Aşık ise “Babası benim, benim yanımda kalacak” dedi. Pedegog da, Yağmur Aşık’a, “Babasıyla görüşmesin mi?” dedi. Bu sırada küçük çocuk, annesinin elini bırakarak babasına sarıldı. Daha sonra pedegogun odasına giren Yağmur Aşık, beş dakika sonra odadan çıktı. Çocuğunu yanına çağıran Yağmur Aşık, hızlıca adliyeden ayrıldı.

ÇOCUĞUNA EL SALLAMAKLA YETİNDİ

Emre Aşık ise çocuğunun arkasından el sallamakla yetindi. Emre Aşık da boşanma davalarında gizlilik kararı bulunduğunu belirterek konuşmak istemedi. Taraflar adliyeden ayrıldı. Yağmur Aşık’ın pedagogun taraflı davrandığını ileri sürerek tutanak tutturduğu bu nedenle de görüşmenin gerçekleşmediği öğrenildi.