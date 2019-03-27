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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DUYURU!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DUYURU!

Ay sonuna kadar...

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İçişleri Bakanlığı dernek ve üst kuruluşların, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerini içeren beyannameleri ay sonuna kadar vermeleri gerektiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dernekler ve üst kuruluşlar, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile her yıl mart ayı sonuna kadar ilgili ilçe kaymakamlığına vermekle yükümlüdürler” denildi.

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