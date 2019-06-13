Emre Aşık'tan Yağmur Aşık'a 2 liralık dava!
Emre Aşık'tan Yağmur Aşık'a 2 liralık dava!
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Eski milli futbolcu Emre Âşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ’yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Âşık için sürpriz bir hamlede bulundu.
Emre Âşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ’yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Âşık’a 1 lirası maddi 1 lirası manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada, Yağmur Âşık’ın 5 Aralık 2018 tarihinde Emre Âşık’ı FETÖ üyesi olmakla suçladığı ifade edildi.
Etiketler : Emre Âşık, Yağmur Âşık, dava
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