Emre Mor'un hareketleri çıldırttı!

22 yaşındaki genç futbolcu Emre Mor kısa bir süre önce İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray ile prensipte anlaşmaya varmıştı.

Kulübü Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışan Emre Mor, takımının idmanına yaptığı hareketle damgasını vurdu. İşte o hareket ve ayrıntılar...

Cimbom, Emre'yi düşük bir bedelle alıp, birkaç sezon içinde çok daha yüksek bir bonservisle satmanın planlarını yapıyor.

Ancak Mor'un menajerlik şirketinden doğan sıkıntılar henüza aşılabilmiş değil.Bu bakımdan oyuncu da durumdan çok rahatsız ve bu rahatsızlıkları hareketlerine de yansımış görünüyor.

Fotomaç'ın derlemesine göre; Pürüzlerin giderilmesini ve sarı-kırmızılıların yolunu tutmayı bekleyen 22 yaşındaki bu arada bonservisini elinde bulunduran kulübüyle antrenmanlara çıkarken, idmanda ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba genç oyuncu ile sahanın kenarında özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaşananları haberleştiren La Voz de Galicia gazetesi, 'Escriba, Emre Mor'a bir psikolog gibi davrandı' ifadelerini kullandı. Hocası kendisiyle konuşurken sol elini kalça ve uyluk bölgelerine götürerek kaşınma benzeri bir hareket yapan Emre Mor'un bunu bir süre devam ettirdiği belirtildi.

Futbolcunun konuyla ilgili durumu açıklamaya çalıştığı belirtilirken, Escriba'nın kendisini sabırla dinlediği kaydedildi.

Görüntülerde bu diyaloğun ardından oyuncusunun koluna giren Celta Vigo teknik direktörünün oyuncuyu yeniden sahaya döndürdüğü ve sonrasında ittirdiği görülürken 'Emre'yi çalışmaya devam etmeye davet etti' denildi.Bu hareketin ardından futbolcunun hafif tempoda koşmaya başladığı görüldü.