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EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre;

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Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 15 kg ile Doğancı’da kaydedildiğini bildirdi. Doğancı’yı, metrekareye 14 kg ile Taşpınar, 12 kg ile Gemikonağı ve 5 kg ile Güzelyurt ile Gaziveren takip etti. Yeşilırmak ile Kalkanlı’da ise 2 kg/m² yağış ölçüldü.
 

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