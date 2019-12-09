EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Meteoroloji Dairesi ülke genelinde meydana gelen yağışların bölgelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede metrekareye Karaoğlanoğlu’nda 15, Sipahi’de 8, Akdeniz ve Alsancak’ta 6, Yenierenköy ve Girne’de 5, Lefkoşa, Çamlıbel ve Ercan’da 4, Beylerbeyi, Bostancı ve Devlet Üretme Çiftliği bölgesinde 3 kilogram yağış düştü.