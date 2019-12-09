EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!
Metrekareye 15 kilo yağmur!
A+A-
Meteoroloji Dairesi ülke genelinde meydana gelen yağışların bölgelere göre dağılımını açıkladı.
Buna göre dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede metrekareye Karaoğlanoğlu’nda 15, Sipahi’de 8, Akdeniz ve Alsancak’ta 6, Yenierenköy ve Girne’de 5, Lefkoşa, Çamlıbel ve Ercan’da 4, Beylerbeyi, Bostancı ve Devlet Üretme Çiftliği bölgesinde 3 kilogram yağış düştü.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, en çok yağış
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.