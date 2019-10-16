EN FAZLA YAĞIŞ O BÖLGELERDE...
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi, Gemikonağı ile Bostancı’nda metrekarede 5 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.
Daire, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında yörelere göre yağış oranlarını şöyle duyurdu: “Gemikonağı ve Bostancı 5 kilogram; Geçitkale, Akdoğan, Beyarmudu, Doğancı, Kalkanlı ve Taşpınar 4 kilogram; Alayköy ve Tatlısu 3 kilogram; Pile, Kırıkkale, Mallıdağ, Yeşilırmak, Gaziveren ve Zümrütköy 2 kilogram.” Diğer yörelerde 2 kilogramdan az yağış kaydedildiği belirtildi.
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