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EN FAZLA YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

EN FAZLA YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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KKTC’de bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saat içerisinde en fazla yağış metrekareye 6 kilogram ile Beyarmudu’nda ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, Çayönü ve Gazimağusa’da 4; Akdoğan, Kalkanlı, Lefke, Akdeniz, Selvilitepe ,Çamlıbel, Doğancı ve Yeşilırmak’ta 3; Boğaz, Taşpınar, Akıncılar Salamis, Alayköy, Dörtyol, Türkeli, Zümrütköy, Kozanköy, Devlet Üretme Çiftliği, Vadili, Geçitkale, Değirmenlik, Güzelyurt ve Taşkent’te ise 2 kg yağış düştü.
 

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