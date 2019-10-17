En iyi detoks!

Vücuttan toksin attıran besinler nelerdir?

Günden güne popülerliği artan toksin attırıcı besinler herkes tarafından merak edilmektedir. Bir diğer adı ile detoks, kanı temizlemenin yanı sıra vücuttan zararlı toksinleri yok ederek temizlemeye yardımcı oluyor. Çeşitli sağlık sorunlarının ortadan kalkmasına ve vücudun yenilenmesini teşvik ediyor. Peki, vücuttan toksin attıran besinler nelerdir?

Bazı besinler vücutta bazı toksinlerin atılarak hastalıklara yaralanma riskinizi ortadan kaldırabiliyor. Hormonlar, antibiyotikler, ağır metaller, kimyasallar ve stres vücudu etkileyerek organların zarar görmesine neden olabiliyor. Bu tip sorunlarla karşı karşıya kalırken toksin attırıcı besinler vücudu bu tip sorunlardan arındırmaya çalışıyor. İşte vücuttan toksin attıran besinler…

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Sebzeler ve yeşil yapraklı yiyecekler dünyanın en sağlıklı gıdalarının hemen hemen başında yer almaktadır. Bu yapraklı sebzeler arasına brokoli, lahana, karnabahar ve brüksel lahanası da girmektedir. Bu sebzeler lif bakımından zengindir, bu da toksinlerin safra ve dışkı yoluyla atılmasını sağlar. Ispanak, karahindiba gibi yeşil yapraklı sebzeler toksin attırıcı mükemmel sebzelerdir.

LİMON

Limon c vitamini açısında zengindir. Tansiyonu düzenlemeye yardımcı olabilir ve karaciğer fonksiyonlarını korumaya yardımcı olur. Günlük düzenli olarak bir bardak limonlu su içerek vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilirsiniz.

PANCARLAR

Bu kırmızı sebzeler yüksek derecede antioksidanlar ve sağlığı teşvik edici özelikler içermektedir. Pancar iyi bir detoks aracıdır. Araştırmalara göre Pancar suyunun karaciğeri destekleyen ve detoksifikasyona yardımcı olan spesifik enzimleri çoğaltabildiği düşünülmektedir.