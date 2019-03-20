"ENGELLİLERDE DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI"
“Engellilerde Diş Hekimliği Uygulamaları” konulu seminer düzenleniyor
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20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü çerçevesinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, “Engellilerde Diş Hekimliği Uygulamaları” konulu seminer düzenliyor.
Bu akşam saat 18:30’da, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans salonunda, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah’ın sunacağı seminerin ardından “Dişçinin Korkusu” adlı belgesel filmi gösterilecek ve konu ortak tartışmaya açılacak.
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