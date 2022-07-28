Ercan Havalimanı yeni terminalinde ticari alan kiralamaları başladı

Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinin yapımını yürüten T&T Havalimanı İşletmeciliği, yeni havalimanı terminalindeki ticari alanlarının kiralama sürecine başlandığını açıkladı. T&T Havalimanı İşlemeciliğinden yapılan açıklamaya göre, kiralamalarda öncelik yerli kuruluşlarda olacak.

Açıklamada, ticari alan kiralamak isteyenlerin T&T Havalimanı İşletmeciliğine başvurmaları istenirken, başvuruların info@ttairport.aero mail adresi ve mesai saatleri içerisinde 0392 600 5000 numaralı telefondan Ticari İşler Bölümü’ne ulaşmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, yeni açılacak Ercan Havalimanı terminali ile gençlere iş olanağının sağlanacağı belirtilerek, havalimanlarının toplumların uluslararası topluma açılan yüzleri olduğu kaydedildi.

Yeni Ercan Havalimanı’nda 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 adet uçaklık park alanı olacağı belirtilen açıklamada, “Gerek yolcu güvenliği ve uçuş emniyeti, gerekse hizmet kalitesiyle Dünya’daki modern havalimanları ile aynı düzeyde olacak” denildi.

Yeni havalimanının bugünkü Ercan Havalimanı’ndan 6 kat ölçeğinde büyük olacağının aktarıldığı açıklamada, yeni Ercan Havalimanı’nın 60 adet check in ve 44 adet pasaport kontrol noktası, 26 adet x-ray cihazı ve saatte 5 bin bagaj kapasitesi ile hizmet vereceği belirtildi.

BRT