ERDOĞAN, DENKTAŞ'I SAYGI VE RAHMETLE ANDI
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denktaş’ı saygı ve rahmetle andı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.
Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş’ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Rauf Denktaş
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