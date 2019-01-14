Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ERDOĞAN, DENKTAŞ'I SAYGI VE RAHMETLE ANDI
ERDOĞAN, DENKTAŞ'I SAYGI VE RAHMETLE ANDI

ERDOĞAN, DENKTAŞ'I SAYGI VE RAHMETLE ANDI

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denktaş’ı saygı ve rahmetle andı

A+A-

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş’ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.