Erhürman "Benim talimatımla on iki kişinin tutuklandığı haberi tamamen gerçek dışıdır."

Başbakan Tufan Erhürman, talimatıyla on iki kişinin tutuklandığı haberinin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Tufan Erhürman'ın sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir. Az önce bir internet gazetesinde çıkan benim talimatımla on iki kişinin tutuklandığı haberi tamamen gerçek dışıdır. Benim elimde liste falan yoktur ve sabahtan beri tüm çabam hiç kimse zarar görmeden toplumsal barışın yeniden sağlanmasıdır. Hep birlikte sağduyulu ve sorumlu davranmamız gereken bir dönemde bu tip gerçek dışı haberlere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini belirtmek isterim.