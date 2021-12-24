Erhürman: Gençleri ve halkımızı uçurumun eşiğinden geri döndüreceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gençlerin umutlarını yitirmesine sebep olanların gideceklerini, 23 Ocak’tan sonra CTP’nin iktidarıyla birlikte Kıbrıs sorununda doğru zemine geri dönüleceğini ve gençlerin göç etmesinin önüne geçileceğini söyledi. Kıbrıs Sorununun doğru raydan çıktığını ancak 23 Ocak’tan sonra uluslararası toplum ve uluslararası hukukun da kabul ettiği gibi iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm zeminine yeniden geri dönüleceğini vurguladı. Erhürman dün, Mağusa’da “Gençler Soruyor Tufan Erhürman Cevaplıyor” etkinliğine katıldı ve gençlerin sorularına cevap verdi. Mağusalı gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte CTP’nin 23 Ocak erken genel seçimlerinden sonra hayata geçireceği vizyon değerlendirildi.

“KAZANIMLARIMIZI ÇÖZÜM İRADESİ ZEMİNİNE BASARAK ELDE ETTİK…”

Kıbrıs Türk toplumunun özellikle 2004 yılındaki Annan Planı referandumuna evet demesiyle birlikte Avrupa kapılarının açıldığını ve bu konuda birçok kazanım elde ettiklerini anımsatan CTP lideri Tufan Erhürman, gençlerin bu doğru zemin sayesinde Avrupa’da eğitim hakkı elde ettiğini ve AB bursu almaya hak kazandıklarını anlattı. Kıbrıs müzakerelerinde doğru zemine basılması durumunda çözüme ulaşılamadığı durumda bile Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuk ve uluslararası toplumla parça parça da olsa buluşma imkanı yakaladığını aktaran Tufan Erhürman, müzakereleri tekrar bu zemine çekeceklerini vurguladı.



“ÜLKEYİ VE HALKIMIZI UÇURUMUN EŞİĞİNDEN GERİ DÖNDÜRECEĞİZ”

Kıbrıs Sorununun çözümü hedefinin yanında iki hedefleri daha bulunduğunun altını çizen Erhürman, Kıbrıs Sorununun çözümüne kadar olan sürede halkı dünyayla buluşturmak ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma amacında olduklarını dile getirdi. CTP’nin hükümette bulunduğu 2018’de Derinya ve Aplıç kapılarının açıldığını ve o bölgedeki çarşıların hareketlendiğini hatırlatan CTP lideri Tufan Erhürman, 23 Ocak’tan sonra göreve geldikten sonra Lefkoşa’da Mağusa Kapısı’nı açacaklarını, bu sayede hem iki toplumu daha çok buluşturacaklarını hem de iki ekonomiyi yakınlaştıracaklarını kaydetti.