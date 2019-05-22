ERHÜRMAN, GÖREVİ TATAR'A DEVRETTİ!
Başbakanlık’ta devir teslim
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4’lü koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini sürdüren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık görevini UBP-HP koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini yürütecek olan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a devretti.
Devir teslim töreni bugün saat 15.25’de Başbakanlık Binası’nda gerçekleştirildi.
Etiketler : 4’lü koalisyon hükümeti, Tufan Erhürman, Ersin Tatar, devir
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