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ERHÜRMAN, GÖREVİ TATAR'A DEVRETTİ!

ERHÜRMAN, GÖREVİ TATAR'A DEVRETTİ!

Başbakanlık’ta devir teslim

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4’lü koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini sürdüren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık görevini UBP-HP koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini yürütecek olan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a devretti.

Devir teslim töreni bugün saat 15.25’de Başbakanlık Binası’nda gerçekleştirildi.

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