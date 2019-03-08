Erhürman hükümet çalışmaları ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Başbakan Tufan Erhürman, Londra’daki temaslarını sürüdürüyor. Kıbrıslı Türk iş insanları ile biraraya gelen Başbakan Erhürman, ‘Halk Buluşması’nda ise hükümet çalışmaları ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu .

Başbakan Tufan Erhürman, Londra temasları çerçevesinde dün Kıbrıslı Türk iş insanları ile biraraya geldi.

Başbakan Erhürman, konuşmasının başında Karpaz’da dün yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden iki kişinin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, yaralananlara ise acil şifalar diledi.

Erhürman, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin ilişkilerinin, geliş ve gidişlerinin çok daha yoğun olmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Kıbrıs denilince akla ilk gelenin ‘Kıbrıs sorunu’ olduğuna dikkati çeken Başbakan Erhürman, bu sorun nedeniyle sosyal ve ekonomik kalkınmanın, sağlıkta, eğitimde ve turizmde atılacak adımların ertelenemeyeceğini ifade etti.

Kıbrslı Türklerin hep varolma mücadelesi verildiğini kaydeden Erhürman, “varolabilmek için ekonomik yaşamdaki varlığımızı sağlamlaştırmak, spor, kültür ve sanatımızla bütün dünyaya kendimizi göstermek gerekir” ifadelerini kullandı.

Adil ve kalıcı bir çözüm için ellerinden geleni yapamaya devam edeceklerini kaydeden Erhürman, ancak bu süreçte oturup beklemenin de doğru olmayacağını söyledi.

Erhürman temasları çerçevesinde ‘Halk Buluşması’ toplantısına da katıldı. (BRT)