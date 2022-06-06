Erhürman: Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasaları Meclis’ten geçiremeyeceksiniz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Meclis’te ivediliği istenen temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasaların geçmesine müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Meclis genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, bu yasaları geçirmek isteyen vekillerden hiçbirinin bu değişiklikleri okuduğuna inanmadığını söyledi. Gayri meşru hükümetin otoriterleşme eğiliminde olduğunun altını çizen Erhürman, temel hak ve özgürlükleri, düşünceyi açıklama özgürlüğünü iğdiş etmeye çalıştığını belirtti. “Neden ivedilik istediniz? Temel hak ve özgürlüklerinin kullanılamaz hale mi gelmesi lazım? Acil ihtiyaç mı bu? Acil ihtiyaç diye getirdiğiniz tasarılarda ne var biliyor musunuz?” sorularını yönelten Erhürman, gazetede veya televizyonda çıkan bir haberi paylaşmanın bile suç sayılacağını ve bunun okunmadan ivedilik talebiyle Meclis’e sevk edildiğini kaydetti.

“BUNU GERİ ÇEKMEZSENİZ MECLİS’İN HAVASI ÇOK DEĞİŞİR”

İvediliği istenen yasaların derhal geri çekilmesini talep eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bunu geri çekmezseniz Meclis’in havası çok değişir” ifadelerini kullandı. Bunu getirmek yetmezmiş gibi bir de ivedilik talebinde bulunulduğunu işaret eden Erhürman, gerekçe olarak yasanın bir asır önceye ait olduğunu ancak yapılacak düzenlemelerle bir asır önceye geri dönüleceğini belirtti. Bir asır önceye ait olan yasanın sömürgenin başında bulunan İngiliz Kraliçesi’ni koruma amaçlı çıkarıldığını ifade eden Tufan Erhürman, 2007 yılında bu yasaların kaldırıldığını ancak şimdi yeniden getirilmeye çalışıldığını söyledi.



“KKTC YASA İLE Mİ KURULDU?”

Yasada ““Cumhurbaşkanına ve veya yasa ile kurulmuş devlete karşı” şeklinde bir ibare olduğuna dikkat çeken Erhürman, “KKTC ile yasa ile mi kuruldu?” sorusunu sordu. KKTC’nin değil yasa, Anayasa ile bile kurulmadığına dikkat çeken Erhürman, KKTC’nin 1983’te kurulduğunu, Anayasası’nın da 1985’te yazıldığını anımsattı. Bu çağda birinden hoşnutsuz olmak diye bir suçun olamayacağını dile getiren Erhürman, “Ben ana muhalefet partisi başkanı olarak hükümeti eleştirdiğimde hükümete yönelik hoşnutsuzluk yaratmış olmaz mıyım? Sarayda oturan kimdir? Kraliçe mi? Hiç çekinmeden de bir asır önceki yasalarda değişiklik yapmak lazım deyip 1 asır önceye dönmek istiyorsunuz? Kendinizden geçtiniz. Hiç olmazsa aranızdan birisi okusun. Bu kadar yıldan sonra yasaklanmış yayın getiriyorsunuz. Bu çağda kitaptan makaleden mi korkuyorsunuz? İnsanlar kitap okuyup galeyana mı gelecek?” dedi.



“BUNLAR GAFLETTİR, DALALETTİR. BU YASALAR GEÇMEYECEK”

Düzenlemelerin temel hak ve özgürlükleri iğdiş etme anlamına geleceğini vurgulayan Erhürman, bunların gaflet ve dalalet olduğunu söyledi. Bu yasaların geçmeyeceğinin altını çizen ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, “Geçirmeye kalkarsanız hoşnutsuzluk ve soğukluk yaratacağız cumhurbaşkanına karşı. Ama bunları şiddet uygulamadan yapacağız. Cezasına da razı olacağız. Meclisten dokunulmazlığımızın kaldırılmasını isteyeceğiz. Sokun bizi içeriye. Ben muhalefet yapacaksam hükümete ve cumhurbaşkanına karşı doğal olarak hoşnutsuzluk yaratmam lazım. Ben insanlara ‘Bu hükümet ve Cumhurbaşkanı hoşunuza gitsin’ mi diyeceğim?” dedi. Yasaların son derece faşizan ve otoriterleşme olması kadar saçma olduğunu da ifade eden Erhürman, “Hatada ısrar ‘kararlılık göstergesi’ olacaksa çok ciddi bir kararlılıkla karşı karşıya kalacaksınız. Umarım anlatabilmişimdir, aksi takdirde bundan sonrası felakete gider” dedi.