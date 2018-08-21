Erhürman: Toplumsal seferberlik içine girilmeli, herkes elini taşın altına koymalı

Başbakan Tufan Erhürman, ülkenin son dönemlerde ciddi bir ekonomik dar boğazdan ve olağandışı koşullardan geçtiğini belirterek, “Buna karşı biz de olağandışı tedbirler almamız gerekir,bir toplumsal seferberlik içine girilmesi ve herkesin elini taşın altına koyması gerekir” dedi.

Bu darboğazdan en az zararla çıkalabilmesi için herkesin “ben ne yapabilirim sorusunu kendisine sorması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Bu dönem ben değil biz dönemidir, kimse sakın krizi fırsata çevirmeye kalkmasın, aksi halde sert tepkilerle karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tufan Erhürman BRT ekranlarından halka seslendi.

Başbakanın konuşması tüm ulusal kanallardan canlı olarak yayınlandı.

Başbakan, ülkenin son dönemlerde ciddi bir dar boğazdan ve olağandışı koşullardan geçtiğini belirterek, “Buna karşı biz de olağandışı tedbirler almamız gerekir,bir toplumsal seferberlik içine girilmesi ve herkesin elini taşın altına koyması gerekir” dedi.

Hekesin özverili olması gerektiğine işaret eden Başbakan, kimsenin kendini bunun dışında tutmaması gerektiğini kaydetti.

Bu darboğazdan en az zararla çıkalabilmesi için herkesin “ben ne yapabilirim sorusunu kendisine sorması gerektiğini vurgulayan Başbakan Erhürman, “Bu dönem ben değil biz dönemidir, kimse sakın krizi fırsata çevirmeye kalkmasın, aksi halde sert tepkilerle karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.

İçinden geçilen dönemin kimsenin rant dönemi olmaması gerektiğine işaret eden Başbakan, bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılacağını kaydetti.

Türk liresının son 6 ay içerisinde ciddi bir değer kaybına uğradığını söyleyen Başbakan Erhürman, bundan da KKTC maliyesinin çok ciddi bir kayıp yaşadığını açıkladı.

Dövizdeki artışın marketlere de yansıdığını, bu durumun vatandaşı zora soktuğunu ifade eden Erhürman, buna karşılık hükümetin elinden gelenin fazlasını yaptığını, yükselen akaryakıt, süt ve elektrik fiyatlarına defalarca müdahale ettiğini söyledi.

Haziran ayında yaşanan dövizdeki dalgalanmaya karşı hükümetin müdahalede zorlandığını dile getiren Başbakan Erhürman, bunun getirisinin de hükümete karşı tepkisel yaklaşımlar olduğuna dikkat çekti.

Petrol fiyatlarının uluslararası borsalarda belirlendiğini, dövizin dalgalanmasının da KKTC Devleti’nin dışında yaşandığını anımsatan Erhürman, bu gerçeklerin herkes tarafından iyi anlaşılmasını istedi.

Dövizdeki dalgalanmanın devam etmesi halinde artışların yeniden kaçınılmaz olacağı mesajını veren Erhürman, herşeye rağmen hükümetin açıkladığı 23 maddelik ekonomik tedbirlerle halkın bir nebze de olsa rahatlatılacağını vurguladı.

Hükümetin, gümrük vergileri ve KDV oranlarında yaptığı indirimlerin, kamu maliyesi girdilerini azaltma pahasına da uygulamaya konulacağını belirten Erhürman, bir kez daha halkın tümünü duyarlı olmaya çağırdı.

Piyasada yüzde yüze yakın artışlar tespit ettiklerini ve bunun üzüntü verici olduğunu söyleyen Başbakan, sıkı denetimlerin başlatıldığını ve bunu yapanların tespit edilerek en ağır cezalarla karşı karşıya bırakılacağının altını çizdi.

Erhürman, hükümetin kiralarla ilgili almayı düşündüğü önlemlere de değinirken, kira sözleşmelerinin yazılı olması ve makul kur sabitlemesinin yapılması gerektiğini söyledi.

Ek mesailer konusunda da Erhürman, bu çalışmanın sadece 4 ay süreli olacağını sonrasında ise eski duruma döndürüleceğini kaydetti.

Bu konuda kamuda yetkili sendikaların da hükümetle hemfikir olduğunu ifade eden Başbakan, ek mesailerle ilgili kararın bayramdan sonra kanun hükmünde kararnameyle yürürlüğe sokulacağını açıkladı.

Erhürman, bu süreçte faaliyetlerini sürdürmeye çalışan küçük işletmelere yönelik bazı rahatlatıcı tedbirler aldıklarını anımsattı.

Ülkenin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörü için de aldıkları tedbirleri açıklayan Erhürman, ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesinin devamı için bu sektörün desteklenmesinin hayati olduğunu söyledi.

Erhürman, dövizin açtığı yaraların kapatılmasının ardından da toplumsal seferberliğin devam edeceğinin altını çizerek, “Gelişmek istiyorsak herkes elini taşın altına koymalı, toplumsal duyarlılık devam etmeli, üretim devam etmeli ki kendi ülkemizde ürettiklerimizi tüketebilelim” dedi.