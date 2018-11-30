ERHÜRMAN VE ÖZERSAY, ERCAN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Erhürman ve Özersay, Ercan’da incelemelerde bulunuyor
A+A-
Başbakan Tufan Erhürman ile Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Ercan’da incelemelerde bulunuyor.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Özersay, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın, Başbakan Erhürman ve kendisini, havalimanı yeni terminal inşaatıyla ilgili bilgilendireceğini söyledi.
Etiketler : Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Ercan, inceleme
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.