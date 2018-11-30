ERHÜRMAN VE ÖZERSAY, ERCAN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Başbakan Tufan Erhürman ile Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Ercan’da incelemelerde bulunuyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Özersay, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın, Başbakan Erhürman ve kendisini, havalimanı yeni terminal inşaatıyla ilgili bilgilendireceğini söyledi.