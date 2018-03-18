Erhürman,Nevruz olaylarıyla ilgili PGM Manavoğlu ile görüştü

Başbakan Tufan Erhürman, bugün gerçekleştirilen Geleneksel Nevruz kutlamaları sırasında yasadışı harekette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiyle ilgili Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile başbaşa görüştü.

Başbakanlık’ta saat 18:00’de yapılan görşmede Başbakan Erhürman, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’ndan olaylarla ilgili bilgi alarak, gözaltına alınanların durumunu görüştü.

Başbakan Erhürman, olaylarla ilgili biri KKTC vatandaşı, 8 kişinin gözaltına alındığını belirterek, bunlardan 2 kişinin serbest bırakıldığını, 6 kişinin ise halen gözaltında olduğunu söyledi.

Erhürman, tutuklulardan 3’ünün bu akşam serbest bırakılmasının beklendiğini, diğer 3 kişinin ise yarın mahkemeye çıkarılacağını ve teminatla serbest bırakılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “Sayın Manavoğlu ile Başbakanlık’ta yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdik. Gün içinde biri KKTC vatandaşı olmak üzere sekiz kişi çeşitli sebeplerle göz altına alınarak İskele Polis Karakolu’na götürüldü. Bunlardan kitap dağıtma gerekçesiyle göz altına alınan iki kişi, aleyhlerinde herhangi bir dava okunmaksızın serbest bırakıldı. Geriye kalan altı kişi polise çeşitli derecelerde mukavemet ettikleri gerekçesiyle göz altına alındı. Bunlardan daha hafif derecede mukavemet ettiği saptanan üçünün, aleyhlerinde dava okunarak bu akşam itibarıyla serbest bırakılması bekleniyor. Daha ağır fiili mukavemet dolayısıyla göz altına alınan üç kişinin ise yarın sabah mahkemeye çıkarılıp teminatla serbest bırakılması gündemde.”dedi.

Polis Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili değerlendirmelerini olay yerinden aldığı bant kayıtlarını da dikkate alarak yapmaya devam ettiğini ifade eden Erhürman, daha ayrıntılı açıklamayı ise hafta içinde yapacağını söyledi.

Erhürman, “ancak kamuoyunun konuyla ilgili doğrudan bilgi eksikliği yaşamaması için bu akşam itibarıyla bu açıklamayı bu ortamdan yapmayı gerekli gördüm”ifadelerini kullandı.