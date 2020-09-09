Erhürman:Yolcular mahsur kaldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından uçuşlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Tufan Erhürman’ın paylaşımı:

“Ercan’da sabah inen uçağın yolcularına karantina merkezi bulunamadı. Yolcular mahsur kaldı” diyor gazeteler.Bilim insanları dinlemiyorsunuz. Doğru kararları zamanında alamıyorsunuz. Aldığınız tüm kararları defalarca değiştiriyorsunuz. Kararları uygulamak için organizasyon yapamıyorsunuz ve uygulayamıyorsunuz. Altı aydır bu böyle. Ve bunun bedelini sağlık çalışanlarımız, ekonomi, çocuklarımız ve tüm insanlarımız ödüyor. Yönetmiyorsunuz dediğimiz bu işte! Saldınız çayıra, Mevlam kayıra…”



