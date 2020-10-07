Erkek arkadaşını bıçakladı

Yeni Bakış Gazetesinden Gamze Pir Baykur'un haberine göre Mağusa’da tartıştığı erkek arkadaşı Hasan Gökel’i sokak ortasında bıçakla ağır yaralayan 20 yaşındaki Melisa Şen olaydan 3 gün sonra Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. Zanlı Şen, “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Şen aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Belinden bıçakladı

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Melisa Şen’in, 2 Ekim 2020 tarihinde Mağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan “Döveç Düğün Salonu” karşısındaki kaldırım üzerinde tartıştığı erkek arkadaşı olan Hasan Gökel’i, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 19 cm uzunluğundaki bıçak ile belinin üstüne 1 kez sokup çıkarmak suretiyle ağır yaraladığını açıkladı. Zanlı aleyhinde 3 Ekim 2020 tarihinde derdest emri temin edildiğini ifade eden Hafız, zanlının 5 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Hafız, zanlının suçu işlediğini beyan ettiğini ancak gönüllü ifade vermediğini ve zanlının bıçağın yerini gösterdiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Hafız, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Melisa Şen’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.