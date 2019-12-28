Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun çok konuşulan 'nafaka' sözlerinin ardından eski eşi Hülya Avşar'ın aynı konuda yaptığı açıklama da gündem oldu.

"Erkekler Ayrıldıkları Kadına Para Vermeli mi?" başlıklı yazısı şöyle:

"Kaya Çilingiroğlu dedi ki: 'Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin, içeceksin, paranı ben vereceğim...'

Hülya Avşar, bu sözlere karşılık dedi ki: 'Haklı olduğu taraflar da var, haksız olduğu taraflar da... Bir insan çocuğu için eski eşine bir şeyler yapabilir. Annenin paraya ihtiyacı varsa, çocuk mutsuz olur. Onun mutluluğunu bozmamak için erkek olsam, kadına da para verirdim.'

Boşanan kadın ve erkek arasındaki maddi ilişkiyi sadece çocuk üzerinden okumak ne büyük eksiklik!

Bir erkek, bir kadını sevecek, evlendiklerinde, onu bir statüden alıp, başka bir statüye taşıyacak, oturduğu semti, gittiği kuaförü, ulaşım biçimini değiştirecek. Sonra, erkek, bir başkasına aşık olacak ya da duygusu bitecek veya şehveti geçecek sonra kadına, “Eski mahallene, eski kuaförüne, eski yaşam biçimine dön” diyecek.

Hiç de adil ve vicdanlı bir davranış biçimi değil bu!

Evli olsun ya da olmasın, birlikte olmaya başladığında kadının hayatını ve alışkanlıklarını değiştiren erkeğin, ayrılık kararından sonra, kadın kendini toparlayıncaya kadar, aynı sosyal statüyü sağlaması, gece kafasını yastığa koyduğunda rahat uyumasını sağlar. Meseleye biraz da bu açıdan bakmayı becermemiz lazım..."