Erkeklerin Kadınlardan Duymak İstediği Tatlı Kelimeler...

Erkeklerin çoğu zaman daha az kullandıkları, ancak duymayı çok istedikleri kelimeler vardır. Sizin de duymak istediğiniz gibi. Öyleyse erkek arkadaşınıza birkaç iltifat ettiğinizde ne kadar iyi hissedebileceğini düşünün. Ve gelin hep birlikte erkeklerin sevdiği kadından duymak istediği tatlı kelimelere bakalım…

‘’Seninle olduğum için çok şanslıyım”

Erkekler sizin için çok şey ifade ettiklerini bilmek isterler. Değerlerini onlara sözlü olarak bildirmek önemlidir. Sizin mutluluğunuza katkıda bulunduklarını anlayıp, kendilerini gururlu hissederler.

‘’Sen çok güçlüsün’’

Erkeğin spor salonuna ve egzersiz yapmaya yeni başlamış bir sporcu olmasına rağmen göstermiş olduğu çabaya iltifat etmekte fayda var. Ona ne kadar meraklı olduğunu ve her zamankinden iyi göründüğünü söyle. Erkeğinize ilham vermek önemlidir, bunu sizin için yapıyor unutmayın.

‘’Bana yapmış olduğun her şey için teşekkür ederim’’

Takdir her ilişkide önemlidir. Muhtemelen ilişki süresince senin için yapmış olduğu tüm büyük ve küçük şeyleri fark etmişsindir, öyleyse neden ona tatlı bir şeyler söylemiyorsun? Eğer onun çabalarını översen, erkek kendini bulutların üstünde hissedecek.

‘’Gerçekten üzgünüm’’

Bu listemizde en tatlı şey olmayabilir ama en önemlilerinden biridir. Erkeğe tartışmadan sonra ya da yaşadığın bir şeyden dolayı pişmanlık duyduğunda üzüldüğünü söyle. Tartışma sonrası özür dilemek, sağlıklı bir ilişkinin ana bileşenidir ve bu basit jest olmadan ilerleyemezsiniz. Samimi olmayı unutma.

‘’Sana güveniyorum’’

Eşinize ya da erkek arkadaşınıza ona güvendiğinizi ve size güvenmesini istediğinizi bildirmek çok önemlidir. Bu tarz duyguları açığa vurmak, ilişkinizi yeni bir seviyeye getirecektir.

’Sıcak görünüyorsun’’

Böyle kelimeler hem iltifat eder hem de onu çekici bulduğunuzu düşünmesini sağlar.

‘’Keşke şimdi burda olsaydın’’

Ondan ayrı kaldığınızda onu önemsediğinizi hatırlatmak isterseniz bu kullanmanız gereken bir ifadedir. Özlendiğini hissetmek onu mutlu eder.

‘’Bunu yapabileceğini biliyordum’’

Erkekler bazen kontrolünü elinde tutmak isterler. Her şeyi kendi kafalarına göre yapmaktan hoşlanırlar. Daha iyisini yapabileceğini düşündüğün bir şeyle mücadele ettiği zamanlarda ona yardım etmek yerine geride dur, işleri halletmesine izin ver. Bu erkeğinizin ona inandığınızı ve ona her koşulda güvendiğinizi bilmesini sağlamaktır.