Ertuğrul Öztoygar, motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti

Sabah saat 08:00 sıralarında, Yayla’da ölümlü trafik kazası meydana geldi. Yayla’da sakin 65 yaşındaki Ertuğrul Öztoygar, yönetimindeki EL 066 plakalı motosikletle 14’üncü Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkıp, narenciye ağacının dallarına çarptıktan sonra motor üzerinden savrularak banket üzerinde bulunan taşa başını çarpttı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ertuğrul Öztoygar kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK