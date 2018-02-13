ERÜLKÜ SUPERMARKETTE YANGIN!
Yangın!
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Demirhan’da bulunan Erülkü Süpermarket’te yangın çıktı.
Erülkü Süpermarket’in arka kısmında bulunan sebze ambarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına itfaiye müdahele ederek kontrol altına aldı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 15:00 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü süpermarket’in arka bölümünde bulunan sebze ambarında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
Etiketler : Erülkü Süpermarket, yangın
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