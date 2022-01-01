Esentepe Polis Karakolu’nun telefon hatları devre dışı kaldı
Esentepe Polis Karakolu’nun telefon hatları devre dışı kaldı
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Polis Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Esentepe Bölgesi’ndeki telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Esentepe Polis Karakoluna ait mevcut telefon hattının devre dışı kaldığını açıkladı.
Polis arıza giderilenceye kadar, halkın Esentepe Polis Karakolu’na ulaşmak için 0548 811 5764 çağrı numaralı hattan ulaşabileceği açıklandı.
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