Eşi ve 3 kızını uykularında başlarından vurarak öldürdü

Şırnak'ta yaşanan korkunç olay gündeme bomba gibi düştü. Baba Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi ve 3 kızını pompalı tüfekle kafalarından vurarak öldürdü. Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise teslim olurken, olay yerine giden polis ekipleri 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Şırnak'ın İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

POLİS EKİPLERİ 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA