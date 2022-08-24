Maliye Bakanlığı’na 600 milyon TL’ye kadar borçlanma yetkisi

Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığını 600 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi için yetkilendirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda; “Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 600 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi” ifadeleri kullanıldı.

BRT