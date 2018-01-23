Eşinden şüphelenip yanlış evi basmış!

Geçtiğimiz mayıs ayında şarkıcı Coşkun Sabah'la olan 19 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Sabah'ın, boşanma sürecinde yaptığı bir baskın başına dert oldu.

Ceyda Sabah, önceki yıl eşinin evde unuttuğu cep telefonuna gelen aşk mesajlarını görünce boşanma davası açmıştı.

EV BASMAYA KADAR GİDEN SÜREÇ BÖYLE GELİŞTİ

Ceyda Hanım, bir sabah eşinin cep telefonunu karıştırırken Etiler’deki dairesinde bir kadınla buluştuğunu öğrendi ve harekete geçti. Yanına çilingir alan Ceyda Sabah, adrese baskın yaptı. Coşkun Sabah’ın kiraya verdiğinden haberdar olmadığını iddia ettiği dairesinin kapısını çilingire açtırdı. Ancak içerde eşini bulamadı. Üstüne üstlük baskın yaptığı dairenin kiracısı Mustafa Kayışoğlu’nun açtığı davayla karşılaştı.