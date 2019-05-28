Eşine ihanet mi etti?

Cem Özer, sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura’nın fotoğrafını paylaştığı gün, Bodrum’da başka bir kadınla görüntülendi. Ünlü şovmen, el ele güneşlendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları Emine Aydın olduğunu söyledi.

2017 yılında evlendiği 5’inci eşi Pınar Dura ile Bodrum’da tatil yapan ve fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşan Cem Özer, önceki gün Akyarlar’daki Sentido Bellazure Beach’teydi.

Ünlü şovmen plajda kumral bir kadınla el ele güneşlenirken objektife yansıdı. İkilinin samimi tavırları, Cem Özer’i tanıyan tatilcileri şaşırttı.



PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ



Cem Özer, birlikte görüntülendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları olduğunu ve aralarında aşk ilişkisi bulunmadığını söyledi:

“Hanımefendi iş insanı. Kendisi aile dostumuz. Bir önceki gece yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulmuş.

Beni aradı, buluşup sohbet ettik. Dost tesellisi diyebiliriz. Dostane bir şekilde el ele tutuştuk. Gizli saklı bir durum olsa orada ne işimiz var?”

Emine Aydın, Cem Özer’le el ele tutuşmalarının yanlış anlaşıldığını söyledi:



'YANLIŞ YORUMLAMIŞLAR'



“Kim ne gördüyse yanlış yorumlamış. Biz dostuz. Cem bir hastalık sürecinden yeni çıktı, yanlış haberlerle yıpratılmasın. Eşi Pınar da çok yakın arkadaşım, onun da üzülmesini istemem.”



'EL ELE TUTUŞMUŞ OLAMAZLAR'



Pınar Dura, “Ben de Bodrum’daydım, pazar günü İstanbul’a döndüm. Cem orada arkadaşlarımızla takılıyor. Ama biriyle el ele görülmesi mümkün değil. Öyle bir şey olamaz” dedi.