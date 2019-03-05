EŞİNİ DÖVÜP, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Gaziköy’de eşine şiddet uygulayan ve “Eğer benim oturma iznimi iptal ettirirsen seni öldürürüm” diye tehdit eden Ahmed Aquel tutuklandı. Mahkemede söz alan zanlı, “Bu bir iftiradır. Kıskançlık yüzünden kavga ettik. Barıştık” dedi

Gaziköy’de eşine şiddet uygulayarak, öldürmekle tehdit eden zanlı Ahmed Aquel, tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Ahmed Aqel’in 15 Şubat 2019 tarihinde Gaziköy’de meydana gelen darp ve şiddet tehdidi suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti. Kale, 15 Şubat 2019 tarihinde Gaziköy'de bulunan ikametgah içerisinde ayni yerde sakin Ahmed O.A. Aquel’in, eşi Abrar Alshami ile aralarında kıskançlıktan dolayı çıkan sözlü tartışmaya müteakiben kafasına sağ eliyle vurmak suretiyle darp edip yine 27 Şubat tarihinde ayni mahalde adı edilene "eğer benim oturma iznimi iptal ettirirsen seni öldürürüm“ demek suretiyle şiddet tehditinde bulunduğunu anlattı. Zanlının 4 Mart tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını söyleyen Kale, Filistin vatandaşı olan ve KKTC’de oturma izni olan zanlının mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “Bu bana atılan iftiradır. Kıskançlık yüzünden kavga ettik. Barıştık, sıkıntımız yok” dedi. Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalası koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

