Eşini kaybeden Ece Erken tatil fotoğrafına gelen "Timsah gözyaşların bitti mi?" yorumunu yanıtladı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken tatile çıktı. Tatilde çektirdiği bir pozunu Instagram'dan yayınlayan Erken'e bir takipçisi "Timsah gözyaşların bitti mi?" diye yorum yaptı. Erken de bu yoruma, "Başınıza gelir yapmayın" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de eşinin vefatı nedeniyle zor günler geçirdi. Yeni yeni kendine gelen Erken, oğluyla birlikte tatile gitti ancak eleştirilerden kurtulamadı.

DEMET AKALIN İLE DE GÖRÜŞÜYOR

Bir süre küs olduğu ve cenaze dönemi destek gördüğü Demet Akalın ile de görüşen Ece Erken havuz başından pozlarını paylaştı. Bazı takipçileri bu pozlara olumsuz yorum yaptı.

"TİMSAH GÖZYAŞLARIN BİTTİ GALİBA"

Ece Erken "Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba" yorumuyla şoke oldu. Ünlü sunucu bu yoruma "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın" diyerek isyan etti.

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