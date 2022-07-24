Ebru ile niye evlendim!

Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan Ozan Orhon, yıllar sonra Ebru Şallı ile yaptığı evlilikten duyduğu pişmanlığı dile getirdi: “Ebru ile klip çekiminde tanıştık. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı.”

ŞARKICI Ozan Orhon, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu. Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı: “Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var. O arada ‘Perişan’ albümünde tanıştık. Klipte Ebru’yu seçmişler. Tanıştık. O zaman motosiklet kullanıyorum. Ebru’yu gezdirdim. Öyle arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı.”

Duygusal boşluktaydım

İkinci evliliğini manken ve sunucu Yeşim Erçetin ile gerçekleştiren Ozan Orhon, duygusal boşluğa düştüğünü söyledi. Orhon, “Duygusal boşluk içindeydim. Ekonomik anlamda da çöküntü içindeydim. Kazandıklarımın çoğu gitti. Biraz bunalıma düştüm ve Antalya’ya yerleştim. Hem çalışıyordum hem de Antalya Lara’da Bedia Akartürk ile birlikte sahne alıyordum.

O arada da Yeşim’in programına konuk oldum. Meğer Yeşim beni çok seviyormuş. Odasında posterlerim falan varmış. Sonradan anlattı. O arada tanıştık. Antalya’ya yanıma geldi. Bir hafta sonra evlendik” diye konuştu.

Eşime bir kez tokat attım!

Amerika dönüşü boşandığı eşi Yeşim Erçetin’i dövdüğü haberleriyle gündemden düşmeyen Ozan Orhon, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Hayatım boyunca ona bir kez tokat attım. Ama niye tokat attım diye sorun. Siz eşinizle evleniyorsunuz. Bir internet sitesine giriyorsunuz. Eşinizin çıplak fotoğraflarını görüyorsunuz. Genç bir erkek olarak ne hissedersiniz? Evet bir tokat attım. Ömür boyu da pişmanım. Ondan sonra da zaten ilişki bir türlü düzelemedi.”

Hürriyet