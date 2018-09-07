Eski aşkıyla hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

Ses sanatçıcı Onur Akay, Bülent Ersoy'un daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafını paylaşarak Ersoy ile 14 sene aşk yaşayan Birol Gürkanlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz yıl Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirmeden önceki halini sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Akay’ın bu paylaşımına sinirlenen Ersoy, Akay’a 50 bin TL tazminat davası açmıştı. Yaşanan bu olayın ardından ses sanatçısı, şimdi de Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirdikten hemen sonra çekilen bir fotoğrafını kendi internet sitesinden paylaştı.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Akay, Bülent Ersoy’la 14 sene birlikte olan ve bu birliktelik sonrası nişanlanan Birol Gürkanlı’nın geçirdiği bir trafik kazasında hayatanı kaybettiğini de belirtti.

BÜLENT ERSOY VE BİROL GÜRKANLI NEDEN EVLENMEDİ?

Bülent Ersoy, 80’li yıllarda Birol Gürkanlı ile büyük bir aşk yaşadı. 14 yıl süren ilişkisi nişanlılığın ötesine geçemedi. Çünkü Gürkanlı, Almanya’da Andrea adında bir kadınla evliydi ve bu evliliğinden iki erkek çocuğu vardı. Bülent Ersoy için evliliğini sonlandıran Gürkanlı, oğlu Barış’ı da alarak Türkiye’ye döndü. Bülent, Barış’ın manevi annesi oldu ve 12 yaşına kadar Bülent Ersoy’a “anne” dedi.