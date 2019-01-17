Eski eş aşkı bitirdi
Eski eş aşkı bitirdi
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Hande Subaşı’nın sevgilisi Aydın, eski eşi Can Tursan’ın menajeri olmasına tepki gösterdi.
Oyuncunun, dört yıl evli kaldığı Tursan’la, sürekli yan yana gelmesi nedeniyle, geçtiğimiz yaz aylarından beri birlikte olduğu sevgilisiyle sürekli tartışma yaşadığı öğrenildi. Çiftin, geçtiğimiz hafta ilişkilerini bitirdikleri konuşuluyor.
Etiketler : Hande Subaşı, Aydın, Can Tursan
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