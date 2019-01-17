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Sıla ve Hazer şef sarmaş dolaş!

Sıla ve Hazer şef sarmaş dolaş!

Sıla ünlü şef Hazer Amani ile yakalandı

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Şarkıcı Sıla önceki akşam ünlü şef Hazer Amani ile birlikte Beşiktaş’ta görüntülendi.

Otomobilin içindeki sarmaş dolaş halleri dikkat çeken Sıla ve Hazer Amani patlayan flaşlara aldırmadı.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili Sıla’nın Nişantaşı’ndaki evine gitti.

Ayakta durmakta zorluk çeken Sıla’ya sitenin güvenliği ve Hazer Amani destek oldu.

Ünlü şefin parmağındaki yüzük ise dikkat çekti.

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