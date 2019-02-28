ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRMEYE KALKMIŞTI...

Lefkoşa’da sokak ortasında kendisini aldattığı gerekçesi ile eski kız arkadaşı Semiye Şeytan’ı av tüfeği ile vurarak ağır yaralanmasına neden olan sanık Çağın Karadayı aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı açıklayan Başkan Fadıl Aksun sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.



