Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRMEYE KALKMIŞTI...
ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRMEYE KALKMIŞTI...

ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRMEYE KALKMIŞTI...

Cezası belli oldu!

A+A-

Lefkoşa’da sokak ortasında kendisini aldattığı gerekçesi ile eski kız arkadaşı Semiye Şeytan’ı av tüfeği ile vurarak ağır yaralanmasına neden olan sanık Çağın Karadayı aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı açıklayan Başkan Fadıl Aksun sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.