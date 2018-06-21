Eskortluğu bırakıp buna başladı!

Eskiden eskortluk yapan Brezilyalı Bia Bliss, cinsel ilişkiden bıkınca işi bırakarak tecrübelerini aktarmak için çiftlere danışmanlık yapmaya başladı.

Yeni Zelanda'da yaşayan Brezilyalı eski eskort Bia Bliss, yıllarca süren iş hayatını cinsel ilişkiye girme isteği bitince sonlandırdı. 35 yaşındaki kadın, cinsel yaşamları monotonlaşan çiftlerin cinsel yaşamlarını yeniden heyecanlı hale getirmek için danışmalık yapmaya başladı.

"KİMSE BENİM KADAR TECRÜBELİ DEĞİL"

Şartlardan dolayı isteği dışında ilişkiye girmek zorunda kalınca bir süre tüm cinsel isteğini kaybettiğini, hatta artık karşı cinsten kimseye dokunmak dahi istemediğini söyleyen Bia, tecrübelerini farklı bir şekilde kullanmaya karar vermiş. Bia, bir çok cinsel ilişki uzmanın kendisi kadar tecrübesi olmadığı için çiftlere danışmanlık verme konusunda da kendisi kadar başarılı olamadıklarını söylüyor.